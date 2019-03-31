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Kars'ta sandıktan cep telefonu çıktı

31.03.2019 18:21

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü. İsmi açıklanmayan seçmen, saat 16.00'dan sonra sandığın açılmasıyla telefonunu geri alabildi.


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