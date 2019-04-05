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Kars'ta muhtarlık kavgası: 5 yaralı

05.04.2019 18:49

Kars'ta iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.


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