Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu! Babasından kahreden sözler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda küçük kızın dere kenarında eteği bulundu. Baba Hayrettin Sade, "Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı" dedi.
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu! Babasından kahreden sözler14.05.2019 13:02
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