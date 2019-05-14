Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu! Babasından kahreden sözler 14.05.2019 13:02

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda küçük kızın dere kenarında eteği bulundu. Baba Hayrettin Sade, "Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı" dedi.