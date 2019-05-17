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Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu

17.05.2019 15:12

Kars Sarıkamış'ta 6 gün önce oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarında, ayakkabısı kaybolduğu köye 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Minik çocuğa ait etek de dere kenarında bulunmuştu.


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