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Karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi; 1 ölü,1 yaralı

19 Kasım 2018, Pazartesi

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şerit değiştirdi. Karşı şeritte bariyerlere çarparak durabilen araçta şoför hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi de yaralandı.


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