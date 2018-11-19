Karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi; 1 ölü,1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şerit değiştirdi. Karşı şeritte bariyerlere çarparak durabilen araçta şoför hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi de yaralandı.
Karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi; 1 ölü,1 yaralı19 Kasım 2018, Pazartesi
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