Karşı ateş tekniği" dünyada kullanılıyor! İzmir yangınında da kullanılan "karşı ateş metodu” nedir? 22.08.2019 21:45

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Tutuşturma işlemi, rüzgâra paralel oluşturulan kontrol hattı boyunca yapılmalıdır. Ağır yanıcı maddelerde kullanılır. Ağaçlarda çok az oranda kavrulma gerçekleşir. İlaveten açılan iç yollar ve yangının yavaş ilerlemesinden dolayı yakma periyodunun uzaması, maliyeti nispeten yükseltir. Rüzgâr yönüne göre açılan kontrol hatları, rüzgarın yön değiştirmesi durumunda kullanılamaz. Meşçere içerindeki rüzgâr hızının sabit olması gerekir. İnce yanıcı madde nemi %20’nin altına düştüğü koşullarda yakma işlemi yapılamaz. Yangının kesintisiz ilerlemesi için, yanıcı madde sürekliliğinin iyi olması gerekir. Tutuşturma işlemini tek bir kişi gerçekleştirmelidir.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, 18 Ağustos'ta İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki vatandaşların saldırısına neden olan ve sosyal medyada tepki toplayan 'karşı ateş' metoduyla ilgili bilgi vermişti.

"KARŞI ATEŞ METODU TÜM DÜNYADA UYGULANIYOR"

Yangında uygulanan 'karşı ateş' metodunun tüm dünyada kullanıldığını belirten Çelik, "Amerika, Kanada, Fransa, İspanya, Portekiz hepsi bu metodu uyguluyor. Biz bunu Adrasan, Göcek ve en son Gaziemir yangınında uyguladık. Bu çok tehlikelidir, buna karar verirken bu işin uzmanı arkadaşlarımız karar verir, uygulanması üzerine talimat verilir ve uygulanır. Bu en son karardır, önce tedbiri alıp sonra karşı ateş yakıyorsun" şeklinde konuşmuştu.