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Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a silahlı saldırı

08.04.2019 10:11

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars'ta seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. MHP'li isim saldırıdan yara almadan kurtulurken, aracına 5 kurşun isabet ettiği tespit edildi.


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