Karnavalda sahne çöktü: 34 kişi yaralandı 19.02.2019 01:36

Arjantin'in Cordoba şehrinde gerçekleştirilen karnaval sırasında sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişi yaralandı. Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde gerçekleşen korkunç olay katılımcıların kameralarına yansıdı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 34 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Victor Kieffer, 'Dans grubunun geçişi sırasında, gençler sahnede zıplamaya başladı ve sahnenin tabanı açıldı ve yere düştüler' dedi.