Haberler Web TV Karnavalda sahne çöktü: 34 kişi yaralandı

Karnavalda sahne çöktü: 34 kişi yaralandı

19.02.2019 01:36

Arjantin'in Cordoba şehrinde gerçekleştirilen karnaval sırasında sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişi yaralandı. Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde gerçekleşen korkunç olay katılımcıların kameralarına yansıdı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 34 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Victor Kieffer, 'Dans grubunun geçişi sırasında, gençler sahnede zıplamaya başladı ve sahnenin tabanı açıldı ve yere düştüler' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları