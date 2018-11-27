Karlov suikastinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 27 Kasım 2018, Salı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide suikastle öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.İddianamede yer alan görüntülere göre Altıntaş, saldırıdan bir gün önce, WhatsApp üzerinden irtibata geçtiği İbrahim Bilal Oduncu'nun iş yerine giderek dağıtması için kendisine ait kitapları teslim etti.