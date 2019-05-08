Karlı dağların zirvesini yuva yapan Mehmetçikten vatan savunması 08.05.2019 12:37

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe Üs Bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, mayıs ayına rağmen ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede bir yandan PKK'lı teröristlerle bir yandan da kaçakçılıkla mücadele ediyor.