Adana’da karısına önce hafif ticari araçla çarpıp ardından tabancayla vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu! Yer: Adana...31.05.2019 09:28
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