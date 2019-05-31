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Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu! Yer: Adana...

31.05.2019 09:28

Adana’da karısına önce hafif ticari araçla çarpıp ardından tabancayla vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


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