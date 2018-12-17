Narkotik polisi, Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden katara gönderilmek istenen paketin içinden 80 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden katara uyuşturucu gönderilmek istendiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 10 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda, Katara gönderilmek istenen tahta sandığın içi kısımlarına zulalanmış halde 12 kilo 914 gram ağırlığında 80 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Kargo paketinden 80 bin adet uyuşturucu hap çıktı...Operasyon anı kamerada17 Aralık 2018, Pazartesi
- Kargo paketinden 80 bin adet uyuşturucu hap çıktı...Operasyon anı kamerada
- Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım
- YPG'liler hendek kazdı, ABD askeri nöbet tuttu!
- Bayraktar SİHA Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı
- Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terörden temizleyeceğiz
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 60.000 TL'lik Wimbledon Tenis Turnuvası sorusu!
- Başkan Erdoğan: Bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın
- Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölümde eğlenceli dakikalar!
- CHP'li vekilden şehit babasına küfür! İşte o skandal sözler
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Doha Forumu'nda önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan: "Bedelini çok ağır ödetiriz"
- Başkan Erdoğan: "Terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.