Kardan dolayı kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü 2 yaralı

Ankara'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ve annesi yaralandı.
Kardan dolayı kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü 2 yaralı02 Ocak 2019, Çarşamba
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