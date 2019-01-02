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Kardan dolayı kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü 2 yaralı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Ankara'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ve annesi yaralandı.


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