Karda drifte 15 bin TL ceza

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkan 3 sürücü araçlarıyla drift yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı, sürücülere 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin 2'şer ay ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten men edildi.
Karda drifte 15 bin TL ceza08 Ocak 2019, Salı
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