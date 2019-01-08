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Karda drifte 15 bin TL ceza

08 Ocak 2019, Salı

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkan 3 sürücü araçlarıyla drift yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı, sürücülere 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin 2'şer ay ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten men edildi.


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