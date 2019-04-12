Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne cuma namazı için akın edildi 12.04.2019 14:25

Çamlıca Camii'ni hedefine alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." demişti. Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne cuma namazı için akın edildi.