Çamlıca Camii'ni hedefine alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." demişti. Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne cuma namazı için akın edildi.
Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne cuma namazı için akın edildi12.04.2019 14:25
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