Karamollaoğlu, "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla yanıt verdi 13.03.2019 11:08

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, çıktığı bir siyasi programda moderatörün "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Koltuğu bırakmayacağım. Biz bu işten vazgeçmeyiz." diyerek yanaıt verdi. Karamollaoğlu'nun sözleri 9 seçimdir kaybeden ama koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.