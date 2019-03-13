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Karamollaoğlu, "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla yanıt verdi

13.03.2019 11:08

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, çıktığı bir siyasi programda moderatörün "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Koltuğu bırakmayacağım. Biz bu işten vazgeçmeyiz." diyerek yanaıt verdi. Karamollaoğlu'nun sözleri 9 seçimdir kaybeden ama koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.


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