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Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni hedef aldı

12.04.2019 17:50

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında Çamlıca Camii'ni sert bir dille eleştirmişti. Temel Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne cuma namazı için akın edildi..


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