Karaman'da muhtar adaylarının yakınları arasında kavga: 5 yaralı 31.03.2019 17:14

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.