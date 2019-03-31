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Karaman'da muhtar adaylarının yakınları arasında kavga: 5 yaralı

31.03.2019 17:14

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


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