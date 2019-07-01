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Karaman'da akıllara durgunluk veren olay! 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı

01.07.2019 20:18

Karaman'da, A.B. (16) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), ''Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" deyip, karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.


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