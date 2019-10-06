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Karaköy’de korkunç olay! Yabancı uyruklu şahıs tartıştığı kişinin boğazını kesti

06.10.2019 00:14

Karaköy’de yabancı uyruklu bir şahıs tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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