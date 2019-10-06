Karaköy’de korkunç olay! Yabancı uyruklu şahıs tartıştığı kişinin boğazını kesti

Karaköy’de yabancı uyruklu bir şahıs tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Karaköy’de korkunç olay! Yabancı uyruklu şahıs tartıştığı kişinin boğazını kesti06.10.2019 00:14
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