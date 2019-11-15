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Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran provokatör gözaltına alındı

15.11.2019 21:28

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren o provokatör gözaltına alndı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.


İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren o provokatör gözaltına alndı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.
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