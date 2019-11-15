Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran provokatör gözaltına alındı 15.11.2019 21:28

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren o provokatör gözaltına alndı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.