Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı! Önce başını açmaya çalıştı sonra yumrukladı 15.11.2019 17:37

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın ise yumruk attıktan sonra hakaretlerine devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Karaköy'de bir kadın yolda yürüyen başörtülü iki genç kıza saldırdı. Yumruklu saldırının ardından genç kızlara hakaretler de yağdıran kadın içindeki tüm nefreti kustu. Saldırıya uğrayan genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın hakaretlerine devam etti.

ÇEVREDEKİLER SEYİRDİ KALDI

İstanbul'un göbeğinde yaşanan olay sonrası başörtülü kızlara saldıran kadına kimse müdahale etmedi. Çevredeki vatandaşlar olayı sadece izlemekle yetinirken, o anlar çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada başörtülü kızlara destek mesajları atılırken, saldırgan kadına ve ona müdahale etmeyen vatandaşlara ise tepki gösterildi.