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Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Olayın tanıkları yaşananları anlattı...

16.11.2019 00:27

Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayın görgü tanıkları o anları anlattı.


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