Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayın görgü tanıkları o anları anlattı.
Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Görgü tanıkları o anları anlattı...16.11.2019 00:03
- Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Görgü tanıkları o anları anlattı...
- Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Olayın tanıkları yaşananları anlattı...
- Suriye rejiminin kalbine kadar sızan İsrail ajanı Eli Cohen!
- İzmir'de polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
- İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına yumruklu saldırı!
- Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran provokatör gözaltına alındı
- Son dakika: Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırıda bilgi alma tutanağı ortaya çıktı
- Son dakika: Kardemir'de patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
- 28 Şubat zihniyeti Karaköy’de hortladı!
- Karaköy'deki çirkin saldırıda son dakika: Görgü tanığı olay anını anlattı
- Gaziantep’te bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
- NASA dünyaya duyurdu: 2 astronot şimdiye kadarki en karmaşık uzay görevine başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.