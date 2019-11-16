Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Görgü tanıkları o anları anlattı... 16.11.2019 00:03

Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayın görgü tanıkları o anları anlattı.