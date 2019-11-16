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Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

16.11.2019 11:29

Son dakika haberi... İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü iki genç kıza saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.


Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

OLAY
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.
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