Karaköy - Kadıköy vapurunda rezalet görüntü! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı 08.10.2019 11:59

Karaköy - Kadıköy arasında sefer yapan vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Vapurda yolculuk eden sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içerisinde mastürbasyon yaptı. Olay anını cep telefonu ile kaydeden bir yolcu ise videoyu sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor. Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan hukukçu Zeliha Milli yaşananları Hürriyet'e anlattı. Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Milli, "Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız" dedi.

Zeliha Milli şunları söyledi:

"Karaköy'den kalkan Kadıköy vapurunda gerçekleşti. Şahsın bacağını sallaması dikkatimi çekti. Sonrasında yaptığı hareketin farkına vardım. Kendisine fark ettirmeden, delil olsun diye videosunu çektim. Sonrasında ben 'ne yapıyorsun' diye müdahale ettim. Bu vapurdan çıkmasına izin vermeyeceğimizi söyledim. Kaçmaya başladı.

"İNSANLAR NE OLDUĞUNU ANLAYANA KADAR KAÇTI"

İnsanlardan yardım istedim. İnsanlar ne olduğunu arayana kadar kaçtı. O ara sahile yanaştık. Kaçamasın diye kaptan ile iletişime geçtim. Tek tek inenlere baktık.

"DERİ CEKETİNİ TUVALETE BIRAKMIŞ"

Ama videodaki şahıs üzerindeki deri ceketini tuvalete bırakmış. Muhtemelen bir kamuflaj yaparken gözümüzün önünden kaçtı.

"ELBET BULACAĞIZ"

Sonrasında karakola gidip ifade verdim. Videoyu sosyal medya koydum. Bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Polislerle birlikte çalışıyoruz. Elbet onu bulacağız. Soğukkanlı davranmamın sebebi, maalesef günlük hayatta bu gibi tacizlere artık şaşırmamamız. Şahsın kimliğinin tespit edilerek gereken cezayı alması adına elimizden geleni yapacağız.

"BU OLAYI KÜÇÜK OLAY OLARAK GÖRÜP ÜZERİNİ KAPATMAYACAĞIM, ÜZERİNE GİDECEĞİM"

Kadınlar toplu taşımada, sokakta ve hatta evi gibi birçok yerde tacize uğrayabiliyor. Bu olayı küçük olay olarak görüp üzerini kapatmayacağım, üzerine gideceğim. Çünkü toplu taşımada bu harekete cesaret eden bir insan daha kötüsünü de yapabilir."