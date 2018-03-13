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Karagöz: Pompeo İran konusunda sert politikalar izleyecek

13 Mart 2018, Salı

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Pompepo'nun İran konusunda daha sert politikalar izleyeceğini söyledi.

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