Karadenizli ustalar 77 model Toros'u paletli araca çevirdi 18.02.2019 11:52

Trabzon'da 2 oto ustası 77 model eski bir otomobile tank paletlerine benzer palet takarak aracı bambaşka bir şekle dönüştürdüler. Yaklaşık 20 yıldır oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, otomobil hariç tüm aksamlarını kendileri tasarladıklarını belirterek maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL'yi bulduğunu söyledi.