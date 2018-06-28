Karadenizli amcanın sorusu sosyal medyayı salladı

24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir vatandaşın oy kullanacağı okula girerek söylediği sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Görüntülerde oy kullanmaya giden vatandaşın 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' diyerek oy vereceği sınıfa girdiği görülüyor
Karadenizli amcanın sorusu sosyal medyayı salladı27 Haziran 2018, Çarşamba
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