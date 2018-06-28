Yol Durumu

Karadenizli amcanın sorusu sosyal medyayı salladı

27 Haziran 2018, Çarşamba

24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir vatandaşın oy kullanacağı okula girerek söylediği sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Görüntülerde oy kullanmaya giden vatandaşın 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' diyerek oy vereceği sınıfa girdiği görülüyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları