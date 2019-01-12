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Karadeniz'in buz gibi sularına atlayan kadını canı pahasına böyle kurtardı

12 Ocak 2019, Cumartesi

Trabzon'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Ayasofya sahilinde kayalıklardan denize düştü. Su üzerinde hareketsiz halde duran kadını, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Dalış Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik kurtardı.


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