Karadeniz'de PKK'ya eş zamanlı büyük operasyon 14 Ocak 2019, Pazartesi

Karadeniz kırsalında, sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik 4 ilde hava destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında operasyon yürütülüyor. Timler, hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu bölgede zorlu arazi koşullarında iz sürüyor..