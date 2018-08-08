Karadeniz sele teslim! 08 Ağustos 2018, Çarşamba

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu yedi köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. Yol saat 16.15 gibi tekrar ulaşıma açıldı. Mahsur kalan 165 kişi kurtarıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz "Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi. Meteoroloji'den de uyarı geldi: Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.