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Karabük'te yaya geçidinden geçen engelliye araç çarptı

02.05.2019 15:14

Karabük'te akülü tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye, araba çarptı. Çevredeki güvenlik kameraları kaza anını saniye saniye kaydederken, yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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