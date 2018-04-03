Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor

Karabük'te, 18 yaşındaki Selin Sürmen'e ait 2,5 yaşındaki kedi, karnı acıktığı zamanlarda sahibine yaklaşıp 'mama' diyor. Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi.
Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor02 Nisan 2018, Pazartesi
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