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Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltı

09.11.2019 17:14

Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak İstanbul'dan Karabük'e getirilen Özbekistan uyruklu N.S.'ye zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen D.K. ve N.Y., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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