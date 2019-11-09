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Karabük'te drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

09.11.2019 17:11

Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye polis ve jandarma ekipleri tarafından 10 bin 20 lira ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde A.I'nın 78 AB 065 plakalı otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

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