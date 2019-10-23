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Karabük'te bir garip olay! 5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

23.10.2019 22:43

Karabük’te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti.


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