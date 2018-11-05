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Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

05 Kasım 2018, Pazartesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ' soruşturması kapsamında 1 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.


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