Kara deliğin ilk fotoğrafı nasıl çekildi? 18.04.2019 22:36

Uzay biliminde son yılların en önemli gelişmelerinden biri kaydedilerek adeta tarih yazıldı. Bilim insanları çığır açan bir keşfe imza attıklarını duyurdu. Yapılan uzun çalışmalar sonuç verdi ve tarihte ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi. Tarihi projede yer alan isimlerden biri olan Dr. Ziri Younsi, dünyanın konuştuğu görüntüyü ve kara deliklerin gizemini A Haber muhabiri Eda Ulusoy'a anlattı.