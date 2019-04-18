Uzay biliminde son yılların en önemli gelişmelerinden biri kaydedilerek adeta tarih yazıldı. Bilim insanları çığır açan bir keşfe imza attıklarını duyurdu. Yapılan uzun çalışmalar sonuç verdi ve tarihte ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi. Tarihi projede yer alan isimlerden biri olan Dr. Ziri Younsi, dünyanın konuştuğu görüntüyü ve kara deliklerin gizemini A Haber muhabiri Eda Ulusoy'a anlattı.
Kara deliğin ilk fotoğrafı nasıl çekildi?18.04.2019 22:36
- Ekrem İmamoğlu'nun musakkalı mütevazılık yalanı
- Seçimden önce Demirtaş'ı tanımıyorum diyen İmamoğlu seçimden sonra övgü yağdırdı
- Mazhar Alanson'dan 'yoğun bakım' iddialarına videolu cevap: Cumhuriyet'in palavrası
- Kim Kardashian yatak odasındaki ilginç düzeneği böyle gösterdi
- YSK İstanbul kararını ne zaman açıklayacak?
- Rus, Alman ve İngiliz turistler Türkiye'ye akın etti
- AK Parti'den flaş mazbata hamlesi! İl Seçim Kurulu’na başvuracak
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan çarpıtılan sözleri ile ilgili Zillet İttifakı yandaşlarına cevap
- Hadid kardeşler yine olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Bella Hadid ile Gigi Hadid'in o fotoğrafı...
- Son dakika: YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret
- Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu
- Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.