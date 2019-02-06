Kar yağışı Trakya’ya giriş yaptı!

Trakya’da beklenen kar yağışı Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Kırklareli’nde Yıldız Dağlarını etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalındığı 7 santimetreyi geçti.
Trakya’da beklenen kar yağışı Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Kırklareli’nde Yıldız Dağlarını etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalındığı 7 santimetreyi geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.