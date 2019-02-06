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Kar yağışı Trakya’ya giriş yaptı!

06 Şubat 2019, Çarşamba

Trakya’da beklenen kar yağışı Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Kırklareli’nde Yıldız Dağlarını etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalındığı 7 santimetreyi geçti.


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