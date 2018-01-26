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Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!

26 Ocak 2018, Cuma
Bu haberi okuyan neredeyse herkes bugün evden çıkmadan önce yüksek olasılıkla kapısını 3 kere kilitledi. Usta bir çilingire göre bu yanlış. Evden çıkarken kapınızı kaç kere kilitlememiz gerektiğini biliyor musunuz? İşte yanıtı...
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