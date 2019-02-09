Kapıkule’de ele geçirilmişti! Çete lideri de yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonda, Ocak ayında Edirne’de ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin kaçakçılık girişiminin organizatörü ve uyuşturucu şebekesinin lideri yakalandı.
Kapıkule’de ele geçirilmişti! Çete lideri de yakalandı09.02.2019 16:26
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