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Kapıkule’de ele geçirilmişti! Çete lideri de yakalandı

09.02.2019 16:26

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonda, Ocak ayında Edirne’de ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin kaçakçılık girişiminin organizatörü ve uyuşturucu şebekesinin lideri yakalandı.


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