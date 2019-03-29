Haberler Web TV Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine destek

Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine destek

29.03.2019 20:17

Algı ve kur oyunlarıyla gelişen-büyüyen Türkiye'nin önünü tıkamak isteyen dış güçlere esnaftan sert yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyarette bulunduğu Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine tam destek geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları