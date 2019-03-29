Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine destek

Algı ve kur oyunlarıyla gelişen-büyüyen Türkiye'nin önünü tıkamak isteyen dış güçlere esnaftan sert yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyarette bulunduğu Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine tam destek geldi.
Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine destek29.03.2019 20:17
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