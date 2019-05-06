Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs Pazartesi altın fiyatları son dakika! 06.05.2019 10:08

6 Mayıs Pazartesi altın fiyatları son dakika! ne kadar oldu? Haftanın ilk gününe artışla başlayan altın fiyatları 246,8 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın bugüne nasıl başladı? İşte 6 Mayıs altın fiyatları… AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın 1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.