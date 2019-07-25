Haberler Web TV Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı! 45 yıl sonra ilk

Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı! 45 yıl sonra ilk

25.07.2019 18:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "Kapalı Maraş" olarak bilinen ve sivillere kapalı olan bölgenin kazandırılması için atılan envanter çalışmaları başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır. 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez Kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları