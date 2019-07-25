Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı! 45 yıl sonra ilk 25.07.2019 18:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "Kapalı Maraş" olarak bilinen ve sivillere kapalı olan bölgenin kazandırılması için atılan envanter çalışmaları başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır. 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez Kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.