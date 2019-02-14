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Kapadokya Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı

14.02.2019 13:36

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" denildi.


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