Kapadokya Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" denildi.
Kapadokya Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı14.02.2019 13:36
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