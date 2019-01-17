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Kanyonda 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü

17 Ocak 2019, Perşembe

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda 4 gün önce kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin son görüntüsü ortaya çıktı.


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