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Kanun teklifi kabul edildi! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı (Video)

20.06.2019 16:57

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi


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