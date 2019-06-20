Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi
Kanun teklifi kabul edildi! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı (Video)20.06.2019 16:57
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