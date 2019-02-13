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Kanser hastasına 18 ay maaş

13.02.2019 11:07

SGK, kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödüyor. Süre, hastalığa göre 24 aya kadar çıkıyor.


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