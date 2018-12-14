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Kanlıca'da otomobil denize uçtu

14 Aralık 2018, Cuma

Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar yapıldı.


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