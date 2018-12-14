Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar yapıldı.
Kanlıca'da otomobil denize uçtu14 Aralık 2018, Cuma
- Terör örgütü YPG Kamışlı’da hendek kazıyor
- Kanlıca'da otomobil denize uçtu
- Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! 14 Aralık
- Bakan Albayrak'tan bir müjde daha!
- Ali Koç: Ersun Yanal planlarımızda yok (10 Ekim 2018)
- Başkan Erdoğan: "Dün vurduk, bunun gerisi gelecek"
- Başkan Erdoğan: "Kenara atılacak bir konu değil"
- Bakan Berat Albayrak müjdeledi! Pazartesiden itibaren...
- Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi? 14 Aralık
- Bursa'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unutunca...
- Bursa'da aynı kişiye ait 2 cep telefonu mağazasında 20 dakika arayla hırsızlık
- Ezgi'nin esrarengiz ölümü!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.